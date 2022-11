La ola de memes que dejó la salida de La Tora de Gran Hermano

No hubo seguidor de Gran Hermano que no estuviera atento este domingo a la quinta gala de eliminación. No solo todas las miradas estuvieron puestas en Telefe, sino también en Twitter, donde los internautas llenaron la web de comentarios y divertidos memes.

En placa estaban Alfa, Juliana y Lucila "La Tora". El primero en ser salvado fue él, con un poco más del 4% de los votos de la gente; luego, Juliana, quien obtuvo cerca del 34% y por último, la que más votos tuvo y debió salir por la puerta grande fue La Tora.

Así, siguió los pasos de los demás hermanitos que ya salieron del reality: Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky y Juan Reverdito. Antes de irse se despidió de cada uno y sorprendió al expresarle su cariño a Alfa.

Días atrás, los internautas habían iniciado una campaña en contra de Lucila para que la gente la votara y uno de los que se sumó fue el Kun Agüero. "¿Por qué quieren que se vaya la Tora? Yo vi un clip que me mostraron donde la Tora bardeó a Agustín, a Frodo, a mi pollo", expresó el futbolista.

Y agregó: "Yo no veo Gran Hermano, pero a mi gran pollo bailarín lo vi en la fiesta y tiene buena onda en el baile. Me gustó ese chabón. ¡La onda del pibe, loco! Y lo banqué. Después no sé si juega bien, pero el chabón baila". También, el futbolista expresó: "Para mí el que bardea a Frodo, el gran bailarín, ‘arafue’. ¡Chau, La Tora! Por 84%".

En las últimas horas, el programa conducido por Santiago del Moro fue nuevamente tendencia en la red social del pajarito. Allí circularon divertidos memes que sacaron varias carcajadas. Aquí te compartimos algunos de los mejores que aún están dando vueltas en la web.