Qué es lo que piensa Luis Ventura acerca de la muerte

Algunas semanas atrás, Luis Ventura sorprendió a todos en Instagram con un pequeño video en el que se lo veía hablando adentro de un ataúd. Las imágenes perturbaron a algunos de los internautas y por eso, salió a hablar y explicar el contexto en el cual fueron grabadas.

"Quiero desdramatizar", comenzó diciendo en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América TV. Luego, reveló qué piensa acerca de la muerte. "No me mueve un pelo, salvo que sea de alguien que yo quiero. No me da miedo la muerte, porque la muerte está dentro de la vida. Yo me acuesto a dormir con las cenizas de mi padre y de mi madre y todos los perros que he tenido en el dormitorio", señaló.

Luis Ventura en LAM

A continuación, explicó que las imágenes se dieron a raíz de una invitación de Silvia Freire a su programa. "En un momento me dice ‘hagamos un break’. Ella se para y veo que había una mesa con un mantel. Ella saca el mantel y aparece un féretro. Abren la tapa y queda como un respaldo de sillón. Ella me invita a sentarme ahí", expresó al aire.

Él aceptó y respondió las preguntas acostado con sus manos sobre el pecho. Para las angelitas, la situación era difícil de soportar, y Ventura se justificó diciendo que en ciertas culturas la muerte es celebrada por ser un paso hacia una mejor vida.

Luis Ventura

Luego, el ex de Estelita Muñoz, detalló: "Yo tengo una manera muy especial de ver la muerte. Para mí la muerte está dentro de la vida".