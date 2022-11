Hasta el momento, ya son cuatro los participantes que abandonaron Gran Hermano. Tomás Holder, Martina Stewart Usher, Mora Jabornisky y Juan Reverdito. Este domingo, un nuevo concursante saldrá de la casa más famosa de la TV y quienes quedaron en placa son Lucila, Alfa y Juliana.

La salida de cada uno de los hermanitos generó un gran revuelo y la de Martina en particular dio mucho de qué hablar. La gente no le perdona las actitudes discriminatorias que tuvo en el reality de Telefe, ni tampoco lo que se habló de ella afuera. Antes de ingresar, confesó: "A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari…para analizar".

Martina Stewart Usher

Ahora, tras quedar afuera de competencia, la joven profesora vivió un mal momento mientras brindaba una entrevista en la calle a Intrusos. "¿Llegaste a entender por qué la gente te sacó?", le consultó el notero.

"La gente no me saca por mi juego de adentro, sino por toda la repercusión que generé afuera", contestó la hermanita. Mientras estaba hablando con el comunicador, pasó una mujer andando en bicicleta y le gritó: "Maltratadora".

El mal momento que vivió Martina Stewart Usher tras su salida de Gran Hermano

"Mirá la mujer, sigue sin entender que no, pero bueno", alcanzó a decir ella. Sucedió que mientras ella estaba dentro del reality, hubo quienes intentaron manchar su reputación y señalaron que estaba denunciada por maltratar a sus alumnos.