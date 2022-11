El enojo de Víctor Hugo Morales con la directiva de la TV Pública

Víctor Hugo Morales es conocido por no tener pelos en la lengua y siempre decir lo que piensa, independientemente de que el resto esté de acuerdo o no y más allá de la clara postura e ideología que defiende. Siempre da la nota en cada una de sus editoriales, y en esta nueva oportunidad no ha sido la excepción.

Morales viajó por estas horas rumbo a Qatar para seguir las inmediaciones del Mundial de fútbol que se desarrolla en dicho país. Y desde allí realizó una fuerte crítica en plena transmisión, apuntando a la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano.

El periodista uruguayo comenzó con una serie de quejas que tienen que ver con la diferencia que tiene para la cobertura entre Radio Nacional y la TV Pública, medios estatales que están bajo la conducción y dirección de Lufrano. Así, de un momento a otro, inició su descargo.

"Somos la hermanita menor. Yo estoy de acuerdo con que es probable que 30 personas para la Televisión Pública sean insuficientes, es probable que tengan que ser 50. 30 de la Televisión Pública y ni un miserable viático para un trabajador de Radio Nacional. ¡Caramba che!", disparó el periodista.

Y luego, como parte de otro fragmento de su descargo, agregó: "¿Ni un pasaje? ¡Qué manera de tratarnos! Esto vendrá de arriba supongo, tiene que ver con los gastos con los que no se animan", agregó Morales. "Las cosas han sido un fracaso estrepitoso para la radio".

De la misma forma que disparó contra la TV Pública, también lanzó varios dardos a la situación que vive actualmente la radio, recordando que resulta ser un especialista dentro de la materia y uno de los más históricos del medio, con más de 35 años delante de los micrófonos.

Esta no es la primera vez que Víctor Hugo apunta contra Lufrano. A mitad de año, la funcionaria tuvo un cruce con la periodista Cynthia García por “operar mediáticamente” para impedir la contratación de una nueva subgerenta de programación, Rosalía Giuffre, por haber trabajado para la gestión macrista. De esta misma discusión tomó partido el uruguayo para defender a su colega.

"Me da mucha pena que Lufrano diga semejante disparate como el Macartismo. Mirá que hubo gente que pasó hambre y necesidades en los cuatro años del verdadero macartismo, realizado por ese canalla tremendo que es (Hernán) Lombardi. Mirá que hubo gente que lo pasó muy mal, mirá que hubo gente agredida. Y que esa gente, como en el caso tuyo, pueda ser mencionada de esa manera me parece muy lamentable", le decía Morales a García por ese entonces.