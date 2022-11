La increíble queja de Víctor Hugo Morales al llegar al Mundial de Qatar: “Hace mucho…”

El Mundial arrancó con todo y muchos famosos argentinos llegaron para disfrutar y apoyar a la Selección. Ahora bien, fue Victor Hugo Morales quien hace algunas horas llegó a Qatar y contó detalles del mal momento que vive en el lugar. De hecho, se quejó de las altas temperaturas.

"Es un tema fuerte, por suerte está empezando el otoño. Si hubiéramos venido en verano, el calor directamente te expulsa. Hay que confrontar el calor y el aire. O te morís de calor o te morís de frío. Es un problema bastante serio para los que trabajamos con la voz. Lo iré solucionando de a poco", comenzó.

Y agregó "Los precios están ajustados al orden internacional, supongo que los restaurantes más caros duplican los valores, todavía no me animé, seguramente voy a ir. Desde el aire tuve una visión de algo que parecía un país de maravillas, mucha luz, edificios altos, mucho color, evidencia de avenidas amplias".

"Al bajar me encontré con una ciudad americana, no Nueva York o Manhattan. Acá no está todo concentrado, pero hay edificios alucinantes, de una arquitectura futurista, este es un país nuevo, no debe haber habido nadie más afortunado que un arquitecto que trabajó en la construcción de Qatar, que es a partir de 1995", contó.

Fue entonces que confesó: "Creo que el Mundial no se tendría que haber hecho acá, es parte de la corrupción de la FIFA". Ahora bien, hace un tiempo apuntó fuerte contra Alfa por sus dichos: "Representa idealmente los valores de Paramount, de Telefe y de Estados Unidos".

"No quieren saber nada con gobiernos de tipo popular. Se permite un Gran Hermano de tipo político para que allí se diga cualquier cosa. Incluso se acuse de coimero al propio presidente de la República, total ‘lo dice otro’, pero lo dicen ellos en realidad. Lo son, y nunca van a aceptar que lo pusieron (a Alfa) ahí para que diga eso", expresó.

Y finalizó: "¿Hay derecho a que sea así? ¿A que un canal norteamericano tenga el interés de desbastar a un gobierno elegido por la mayoría del pueblo argentino?".