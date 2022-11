Dominique Metzger fue víctima de un robo en Qatar: “La Policía me preguntó qué pena quería para el ladrón”

El Mundial de Qatar se encuentra a la vuelta de la esquina y la multitud de personas que están arribando al país de Medio Oriente es masiva. Como parte del furor que genera en todos, no solo se trata de hinchas y famosos que viajan para disfrutar del evento, sino también de periodistas que van a cumplir además sus funciones laborales.

No todo es color de rosa en Qatar, ya que más allá de las estrictas reglas, el movimiento en masa que se está generando por parte de personas que llegan de todas partes del mundo, hace que también haya mayores riesgos y la ola delictiva aumente. Esto pasó justamente con Dominique Metzger, periodista de TN que fue víctima de un robo.

La conductora sufrió dicho robo en un vivo durante su tarea periodística, mientras estaba haciendo una de sus coberturas de cara al Mundial. Ella misma, que se encuentra en buen estado y solamente sufrió este hurto, contó los hechos que se dieron en estas últimas horas.

Sin dudas un dolor de cabeza para Metzger, que advirtió que de su cartera le sacaron la billetera en la que tenía las tarjetas de crédito, dinero y documentos, por lo que debió radicar la denuncia en una estación policial de Doha. “Bueno, experiencia qatarí: me acaban de robar la billetera cuando estábamos haciendo la salida en vivo”, comenzó explicando en una storie de su Instagram.

Luego continuó: “Esta es la Policía y me mandaron acá a hacer la denuncia porque aseguran que está todo vigilado y que la van a encontrar a la billetera que tenía los documentos, plata, las tarjetas, que obviamente es lo que más me preocupa. Lo otro no me importa nada”.

“Veremos qué pasa. Lo que uno no esperaba vivir, lo vive”, agregó Dominique, que horas más tarde salió en un móvil para el canal y aprovechó además para explicar lo sucedido, sabiendo que su publicación en redes sociales había tomado bastante revuelo.

Fue entonces cuando explicó y aclaró: “Quédense tranquilos que estoy bien. Pasé una situación de las que hablamos todo el tiempo: lo distinto es que pasó acá, que dicen que es el lugar más seguro. Estábamos acá, en este lugar que es precioso, pero hace unas horas estaba repleto de gente. Fue un hurto, no fue nada violento”.

Consultada sobre cuándo cree que sucedió el robo, resaltando una vez más que no advirtió dicho momento, Metzger contó: “No me di cuenta cuando me estaban robando. En un momento estábamos bailando con unas personas en el móvil y quizás fue ahí. Pasa que la gente local nos ve acá, nos nota distintos y se quieren sacar con nosotros. Quise sacar la billetera para comprarme un agua y ahí me di cuenta de que faltaba”.

Además Dominique resaltó el accionar de las autoridades del lugar, diferente al que se suele tener por estos lados. Esto sucedió cuando fue a dar declaraciones ante la policía sobre lo sucedido. Lo particular es que la misma ley le preguntó qué quería ella que hagan con la persona que hurtó sus cosas una vez que lo agarren.

“En un momento me preguntaron: ‘¿Qué querés que haga la justicia con esto? Porque nosotros lo vamos a encontrar, hay cámaras de alta definición por todos lados’. Y yo pensé que había entendido mal por la traducción, pero no: insistían por preguntarme qué pena quería para el ladrón, si quería que lo condenaran a 5 años de cárcel, si quería que lo deportaran”, detalló sorprendida.

Y agregó, no sin antes destacar lo fuerte que le resultó ese momento: “Insistían por preguntarme qué pena quería, que yo la podía decidir. Pero no, yo decía que quería que aparecieran mis cosas. Yo no quería ponerme en el lugar de la justicia. Se me puso la piel de gallina, porque me pareció muy fuerte”.