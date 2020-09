Periodista de TN salió a pedir disculpas tras la muerte de Elsa Serrano: "Fallé"

Dominique Metzger reflexionó durante la última edición de Nuestra Tarde sobre la trágica muerte de Elsa Serrano.

En ese contexto, la periodista de TN le pidió disculpas a las hijas y a la familia de la diseñadora por no haberle contestado un mensaje. "Fallé y a veces no hay tiempo. Ella ya no está", señaló.

Dominique contó que no conocía personalmente a Elsa, pero que en agosto había recibido un mensaje de WhatsApp de la diseñadora. "Me dijo cosas no solo lindas, muy hermosas: que nos miraba a la tarde, que estaba siempre prendida al programa de radio que hago a la noche y que le gustaba la energía", recordó. "Yo nunca le contesté", finalizó muy triste.