Guillermina Valdés explicó por qué no pasó nada con el cantante de Coldplay

El reciente paso por Argentina de Coldplay generó toda una revolución. Los diez shows que realizó la aclamada banda británica en el estadio de River fueron furor, como parte de una serie de semanas en las que de lo único que se habló a nivel musical en nuestro país fue del grupo.

Muchas personas quisieron ser parte de la fiesta del grupo liderado por Chris Martin, con múltiples famosos que acudieron a la cita para ver el sorprendente show que se dio. Dentro de ellos, la presencia de Guillermina Valdés no pasó desapercibida para el mundo del espectáculo, ya que circuló un rumor respecto a esto.

Pero eso no tenía que ver con algún recital en particular, sino con la presencia de Chris Martin en un pequeño bar porteño como parte de su estadía en Buenos Aires, recorriendo varios lugares de interés en la ciudad. Fue allí donde coincidió con Guillermina, con versiones que dijeron verlos muy cercanos entre sí.

El encuentro fue en Sky Bar, a altas horas de la noche. Sabiendo el fanatismo de la ex de Marcelo Tinelli por la banda y la coincidencia que tuvieron, algunas fuentes indicaron que sucedió algo entre ambos, pero lo cierto es que Valdés salió a negar que algo haya sucedido y explicó los motivos.

En charla con Intrusos, la modelo y empresaria comenzó hablando de su soltería, explicando sentirse muy bien: “Estoy muy tranquila. Me adapté rápido a la soledad porque es parte de la vida estar solo porque sino uno siempre tiene que estar dando explicaciones. No es que siempre tiene que aparecer alguien”.

Luego, acerca de los rumores aclaró: “Yo en esta instancia de mi vida es algo que me vino al pelo. Muy bien. Si, lo que dijeron de Chris Martin. No, chicos. Fui a un evento donde había un montón de gente conocida. Ni pienso eso. Lo voy a ver a su mega show, es un artista increíble. Primero que está de novio”.

Y agregó: “Persona que esté en pareja yo no toco ni miro. Entonces está anulado el chico. Aparecen y desaparecen mensajes en redes. Quedan ahí cuando uno no les da entidad. No me interesan los futbolistas, no tengo el perfil de botinera”.

Más allá de haber aclarado que “con Marcelo la cosa está súper bien. Todo perfecto por Lorenzo”, todo indica que Guillermina dejó en claro que con Chris Martin no pasó nada justamente porque el artista está de novio con la actriz Dakota Johnson, recordando que de hecho la propia estadounidense protagonista de '50 sombras de Grey' pasó por Argentina para encontrarse con su pareja.