Tras los 10 recitales de Coldplay, cómo quedó el césped del Monumental

La derrota ante Rosario Central por 2-1 el pasado 16 de octubre, fue el último partido que River disputó en el estadio Monumental en el año 2022. Tras la despedida del torneo de la Liga Profesional, la institución de Núñez se dedicó a recibir una serie de conciertos que dieron que hablar.

En su paso por nuestro país, Coldplay rompió todos los récords. En las 10 noches en las que la banda británica dijo presente en suelo argentino, un total de 500.000 fanáticos tuvieron la oportunidad de asistir al estadio Antonio Vespucio Liberti. Esto, además de dejar una importante suma de dinero en las arcas del club, dejó secuelas en el estado del campo de juego.

Así quedó el Monumental luego de los 10 recitales de Coldplay

Tras la seguidilla de noches a pura música y pogo, el cobertor del césped fue removido y dejó ver el estado del césped. En la imagen que se viralizó en las redes sociales, se pueden observar los daños lógicos que sufrió como consecuencia de tanta actividad y de los nulos cuidados que recibió en los últimos 15 días.

Según trascendió, esto no es algo que preocupe en el mundo River. Es más, está dentro de lo que se esperaba cuando se planificaron estos eventos. En las próximas semanas no se trabajará en el estado del campo de juego debido a que resta la presentación de Harry Styles el 3 y 4 de diciembre.

Todas las actividades realizadas en el Monumental, le darán a River un ingreso millonario. Además de los 10 shows de Coldplay, ya pasaron los Guns N' Roses y vendrá el ex líder de One Direction para realizar dos recitales más. En este contexto el club recibirá un total de 6.500.000 dólares. Como si fuera poco, por contrato, la productora se deben encargar del cuidado del campo de juego, por lo que si llegara a haber daños severos el club no gastaría en su reparación.