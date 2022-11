El sorpresivo anuncio del árbitro Patricio Loustau antes de River-Betis

Es domingo, desde las 17 y en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Marcelo Gallardo tendrá su último partido como director técnico de River. El Millonario, que viene de vencer 4-3 a Colo Colo de Chile en un verdadero partidazo, se verá las caras ante Real Betis de España en el marco del Triangular Internacional que disputan los mencionados equipos.

En las últimas horas se conoció que la del Muñeco no será la única despedida de la tarde. Patricio Loustau, que será el árbitro encargado de impartir justicia en el estadio mundialista, anunció que este será su último encuentro como árbitro profesional, ya que abandonará la profesión al cabo de los 90 minutos. A lo largo de su carrera, dirigió al Millonario en 31 oportunidades y, más allá de las polémicas, el historial es muy favorable. La institución de Núñez ganó 17 duelos, empató siete y perdió siete.

Leyenda

En su cuenta de Instagram, el colegiado dio a conocer la noticia con una emotiva carta de despedida publicada en las historias. "Pasión..si pasión, vocación, esas son las palabras exactas para describir lo que sentí todo este tiempo por el arbitraje. Por eso, por intermedio de estas líneas, quiero contarles que el domingo en Mendoza en el encuentro entre River y Betis (España) dirigiré mi último partido como árbitro de fútbol profesional", comenzó.

"El camino fue largo, con muchas alegrías y también algunas tristezas. Esfuerzo, trabajo, voluntad, jamás los negocié, por eso me caí y me levante ante las adversidades las veces que fueron necesarias, para seguir adelante con mi pasión. Miles de sensaciones he vivido en tantos años vistiendo la camiseta de árbitro, lo que si mantuve presente siempre fue el amor por el juego, por la pelota, por el fútbol, por éste deporte maravilloso que me acompañó y seguramente me acompañará toda la vida", añadió Loustau.

Además, el colegiado, destacó: "Respetar los valores y principios fueron los pilares de mi carrera, siempre haciendo hincapié en "el cómo" se logran los objetivos, por sobre "el cuánto" es lo que se logra. Me propuse ser libre y con esa Libertad pude tomar decisiones dentro y fuera del campo de juego. Me esmeré siempre por respetar la investidura arbitral. Desde el lugar que me tocó ocupar busqué siempre humanizar al arbitraje".

A la hora de expresar sus sensaciones, Loustau soltó: "Estoy feliz de todos los resultados obtenidos, los deportivos y fundamentalmente los que tienen que ver con lo humano. Encontré en este camino transitado personas de bien con las que compartí y seguiré compartiendo esas charlas apasionadas de fútbol y arbitraje llevadas adelante siempre desde el respeto. Dejo la cancha, el césped, el bolso con la camiseta transpirada de esfuerzo, de dedicación, de amor por la profesión y una enorme vocación. Dejo las ausencias de los fines de semana, los cumpleaños

y festejos perdidos, los viajes, el silbato y las tarjetas con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mi".

"Agradezco a quienes me acompañaron durante todos estos años y me ayudaron a ser cada día mejor. Me espera un nuevo camino, con otros desafíos y la seguridad de sentir que estoy en paz, que estoy tranquilo porque he logrado la credibilidad, el respeto y el prestigio por los que tanto trabajé", sentenció.