Festeja Demichelis: la gran noticia que le anunció River antes de su arribo

Por fin. Lo festeja todo River y, seguramente, Martín Demichelis, el próximo entrenador del Millonario. Es que Nicolás De la Cruz pasó por las oficinas del Monumental y, después de varios meses de idas y vueltas, firmó su contrato con renovación hasta diciembre de 2025, es decir por otros tres años.

El volante uruguayo renovó su vínculo con el Club hasta diciembre de 2025.



— River Plate (@RiverPlate) November 11, 2022

"De la Cruz 2025. El volante uruguayo renovó su vínculo con el Club hasta diciembre de 2025. ¡Vamos por más, Nico!", escribieron en las cuentas oficiales de River, con una foto del recientemente convocado por la Selección de Uruguay al Mundial de Qatar 2022.

La noticia es un alivio y una alegría para todos los hinchas del Millonario, ya que la renovación del vínculo del mediocampista se había demorado inquietantemente. Si bien se había afirmado varias veces desde el club que no había inconvenientes y el jugador había mostrado su predisposición para seguir y no irse libre en enero, la preocupación había crecido en los últimos días, ya que se esperaba que la firma se produjera hace un par de días.

Final feliz para De la Cruz y para River, que podrá contar con una de sus figuras de 2022 por un tiempo más, y se aseguró la posibilidad de revenderlo: el club le comprará otro 20% de su pase al Liverpool de Uruguay en u$s 2,6 millones y tendrá el 50%. “De acá no me iba a ir nunca libre. Tengo una gran admiración por el club”, había afirmado hace poco.