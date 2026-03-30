En medio de la polémica, Nelson Castro hundió a Manuel Adorni con una dura comparación: "Pena"

En su editorial, el periodista lanzó un duro descargo contra el Jefe de Gabinete. El análisis que se volvió viral sobre el presente del funcionario.

El pasado sábado 28 de marzo, Nelson Castro apuntó con dureza contra Manuel Adorni durante su programa El Corresponsal, por TN. En su editorial, el periodista analizó el accionar reciente del funcionario y marcó una distancia clara entre su presente y la imagen que tenía de él años atrás.

"Cuando fue designado vocero presidencial, me sorprendí, como les pasó a otros. Y por supuesto, mucho más cuando le designaron Jefe de Gabinete. Así es que en ese contexto, he venido siguiendo este episodio. Estaba en la guerra, pero este episodio por supuesto que lo he seguido minuto a minuto ", expresó el comunicador al inicio de su descargo.

Nelson Castro en El Corresponsal El periodista analizó la gestión del Jefe de Gabinete y marcó una distancia ética irreconciliable con el funcionario. Captura de pantalla Youtube Todo Noticias A lo largo de su intervención, el conductor insistió en una idea central: el contraste entre el Adorni de antes y el actual. "Y vi la conferencia de prensa y digo, el Manuel Adorni que conocí hubiera criticado al Manuel Adorni que llevó a su esposa en el viaje presidencial, considerando que el avión presidencial era como un taxi. El Manuel Adorni que conocí, hubiera criticado al Manuel Adorni del miércoles por esta serie de chicanas sin mostrar la documentación clave", afirmó el conductor, señalando lo que considera una contradicción en su conducta.

En la misma línea, Castro también cuestionó la falta de explicaciones claras frente a ciertas situaciones: "El Adorni que conocí hubiera dicho de este Adorni '¿Y por qué no mostró la factura?'".

Esto fue lo que dijo Nelson Castro en El Corresponsal sobre Manuel Adorni El Implacable Descargo De Nelson Castro Contra Manuel Adorni "El Manuel Adorni que conocí, hubiera criticado muchísimo al Adorni vocero presidencial que tiene amigos en la Televisión Pública. El Manuel Adorni que conocí, hubiera criticado el uso de la Televisión Pública por amigos del poder para hacer militancia. El Manuel Adorni que conocí hubiera criticado al Manuel Adorni de hoy viajando a Punta del Este, así lo hubiera pagado él. El Manuel Adorni que conocí, hubiera criticado al Manuel Adorni que dijo 'Yo voy a ser Legislador de la Ciudad' y los que dicen que en su testimonial miente y hoy lo ven Jefe de Gabinete", continuó el periodista.