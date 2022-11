Cómo celebró Guillermina Valdés sus primeros seis meses separada de Marcelo Tinelli

Ya transcurrió bastante agua debajo del puente. El tiempo permite a Guillermina Valdés analizar el corte sorpresivo de su relación sentimental con Marcelo Tinelli con otra mirada, otros ojos. Así, la modelo compartió un análisis de las secuelas de regresar a la soltería que causaron impacto.

Desde que el conductor y la modelo decidieron clausurar su trama amorosa se activaron una gama enorme de suposiciones sobre los argumentos, sobre los factores que influyeron en esa determinación de finalizar un lazo que los unió durante casi diez años.

Ninguno de los dos expresó públicamente un motivo específico, aunque Guillermina siempre se mostró bastante más tajante en las ocasiones en las que los medios le consultaron si existía una posible reconciliación, incluso con su movida de trabajar en la competencia directa, Quién es la máscara.





Ahora, Valdés habló a fondo de los sentimientos que pululan en su interior con este nuevo escenario de estar soltera, de no compartir la vida con una pareja. "Siento que la soltería está muy estigmatizada. Yo nunca había estado más de seis meses sola, en toda mi vida, y ahora siento que está muy bueno. Muchas veces es necesario el auto conocimiento, la auto percepción”, soltó.

En cuanto a su cotidianidad y la gestión de los horarios para la dedicación personal, la blonda contó, en diálogo con El planeta urbano: "Yo nunca me había dado esa oportunidad y estoy muy a full con mi laburo, muy conectada con mis hijos, y teniendo unos tiempos que no puedo creer que sean solo míos".

Así abordó de manera indirecta a Marcelo Tinelli, dado que razonó: "No porque se los haya regalado a otros antes o porque eso haya estado mal, pero ahora esto está buenísimo. La estoy pasando súper bien".

Asimismo, la modelo también especificó alguna de las actividades a las que le dedica energías y admitió que mayoritariamente en toda su vida profesó un vínculo de pareja. "Estoy sola con mis libros, mis aromas, mis sahumerios. Y viste que cuando estás sola todos te dicen: 'te tengo que presentar a alguien' y pienso bueno, capaz que no. Desde los catorce que estoy en pareja, que pasé de una pareja a otra…", sostuvo.

Y en lo que refiere a cómo afrontará en el futuro la posibilidad de estrechar un amor, Guille narró: "Me estoy conociendo y aparecen sensaciones internas que no conocía. Yo siento que cuando vuelva a estar con alguien voy a elegir desde otro lugar. Ahora tengo otra versión mía construida por mí misma y eso me lo dio este espacio de soledad; lo agradezco".