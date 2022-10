Guillermina Valdés reveló el consejo de moda de su abuela que nunca olvidó

Para no quedar desactualizada, Guillermina Valdés se prendió a la moda y lo dejó claro en su cuenta de Instagram. Desde allí subió un posteo luciendo su atuendo en el cual se destacaban sus zapatillas y recordó un consejo que le dio su abuela hace un tiempo.

Algo nostálgica, Guillermina se encargó de recordar las palabras con las que solía aconsejarla su abuela hace años. Es que su nuevo look y los detalles de su marca de ropa la invitaron a pensar en esos años. "Mi abuela me decía que no ponga la cartera en el piso", explicó debido a un dicho popular y antiguo.

Para quienes no estaban tan interiorizados con el refrán, explicó los motivos por los cuales esta es una regla no debería romperse bajo ningún punto. "Un bolso en el suelo es dinero que se va por la puerta", detalló recordando lo que le decían a ella para intentar cuidar su bolsillo.

Además de contar el consejo que recibía, Guillermina Valdés también mostró en su cuenta de Instagram su nuevo look en el cual se la puede ver muy moderna y a tono con la nueva moda.

Apostando fuerte por la tendencia urbana, se animó a mostrar cómo combinar dos atuendos sencillos para que queden elegantes. En la parte de arriba, utilizó un suéter con las mangas anchas de tejido canalé de color negro.

Mientras que de la cintura para abajo se puso un jean sin grandes distinciones, lo único, fue que decidió arremangarlo para que se luzcan las zapatillas. Es que para estar a tono con la juventud, se puso unas zapatillas botitas de un estilo similar al de los jugadores de básquet.

Estas zapatillas son furor en su emprendimiento de ropa, debido a que son constantemente solicitadas y de las más vendidas. Las mismas tienen como base un color blanco que va combinando con tonos de gris, rosa y azul.

Para coronar su look, Guillermina Valdés utilizó una cartera de color plateado elegante y apta para todo momentos. Sin embargo, pese a los consejos de su abuela, en la imagen se vio que la misma estaba apoyada en el suelo, rompiendo con el consejo que ella misma se encargó de recordar.