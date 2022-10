Guillermina Valdés criticó a Marcelo Tinelli por las operaciones estéticas: “Un hombre sin toques en la cara es más…”

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli terminaron su historia de amor, le pusieron un punto final hace unos meses y cada uno comenzó a transitar por la soltería, aunque siempre se mantienen conectados por diferentes situaciones en el plano público. Así, la blonda expresó un concepto duro contra su ex.

Todo se produjo en la mesa de Juana Viale, donde la mamá de Lorenzo Tinelli compartió un momento con la nieta de Mirtha Legrand y otros comensales como Charly Alberti. Justamente, el baterista icónico de Soda Stereo trajo a colación un tema que derivó en la confesión de Guillermina.

El músico se refirió al estado físico impresionante de leyendas como Mick Jagger y su banda maravillosa los Rolling Stones y soltó: "Vos los ves y están espectaculares. Obviamente, que todos ellos están sumamente cuidados pero nada, son como son".

En ese sentido, Juanita aportó su mirada y opinó: "Claro, hay una aceptación". Claro que nadie imaginaba la intervención que ejecutaría Valdés, que se activó para verter su mirada del asunto, las operaciones estéticas en los hombres maduros.

Así, Guillemrina explotó la bomba al expresar, como una especie de crítica a Tinelli: "A mí, en lo personal, me parece mucho más atractivo un hombre que no se hace absolutamente nada. Me pasa eso. A mí me gustan las canas".

Esta concepción de la modelo invitó a conjeturar sobre si fue dirigida a Marcelo. Y en ese sentido, Pampito no dudó en aseverar, en Mañanísima, que se trató de un mensaje para el conductor: "Qué palazo, para mí lo dijo por Marcelo".

Mientras que Carmen Barbieri optó por otra interpretación y preguntó: "¿Marcelo se hizo algo en la cara?". Así se abrió el debate sobre las intervenciones estéticas del animador y el panelista añadió: "No se en la cara pero el pelo se lo tiñó".

Y para concluir, Lola Bezerra, que estaba como invitada, aportó su mirada, que coincide con la de la mayoría y se animó a exteriorizar: "En la cara sí se hizo. Se le nota que está más rellenita, como si se hubiera puesto botox en la cara".