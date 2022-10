La reacción de Guillermina Valdés tras ser acusada de no tener códigos con Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés rompió el silencio tras las acusaciones de no tener códigos con Marcelo Tinelli por participar en ¿Quién es la Máscara? (Telefe), el programa rival en el rating del popular conductor.

En diálogo con el programa Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), Guillermina Valdés aclaró los tantos sobre el tema y despejó cualquier indicio de querer competir con Marcelo Tinelli.

"Me pareció una locura que se piense que yo haría algo para molestar a alguien, no es mi espíritu. Hago lo que siento. Soy de contemplar todo, me dolieron esas cosas por la gente que es cercana a uno. Le duele a tu mamá, a tus amigos... No soy de confrontar, pero siempre me expreso con respeto", empezó Valdés en su descargo.

Luego, sobre un anterior ofrecimiento que le hizo Telefe en tiempos en loss que todavía estaba en pareja con Tinelli, la empresaria destacó: "El canal me llamó un montón de veces para hacer MasterChef y dije que no porque tenía una relación con Marce y quizá no daba... Me corrí siempre... ahora estoy hace seis meses separada, con amor".

Molesta por las críticas, Guillermina Valdés aclaró: "No le hice el mal a nadie, no le falté el respeto a nadie. Si iban a especular con el rating... yo tenía una máscara puesta. No me gusta la falta de respeto, porque mi familia sufre más que yo. Contesto con respeto porque no tengo nada contra nadie".

Finalmente, y más allá de reconocer el vínculo que tuvo con Marcelo Tinelli, la empresaria y actriz defendió su propia labor. "No reniego de ser 'la ex de' pero si me parece mucho y un golpe bajo que la lectura de mi participación sea que quiero destruir a alguien y no que es una posibilidad artística de trabajo", enfatizó.