Por qué Marcelo Tinelli no sale en vivo con Canta Conmigo Ahora

Semanas atrás, Marcelo Tinelli regresó a la televisión con un nuevo programa: Canta Conmigo Ahora. A diferencia de los anteriores ciclos que condujo en la pantalla de eltrece, este no sale en vivo. "Yo soy medio terco en que me gustaría ir en vivo, pero este es un sistema de software demasiado específico que no podemos poner en juego porque los participantes también se juegan 10 millones de pesos. Por eso vimos que no hay manera de hacerlo en vivo, aunque quisiéramos", contó en diálogo con La Once Diez.

Canta Conmigo Ahora

Y señaló: "Me encantaba el formato, pero no lo conocía, tenía muchas dudas, tenía miedo de no adaptarme al formato. No estoy en mi zona de confort, y tengo que ir a buscarlas, tengo que aprender a querer el nuevo formato. A mí, que me gusta trabajar en vivo o simil vivo, todos los cortes que hacemos para la edición siento que me quitan soltura, pero tengo ganas de hacer cada vez más cosas que me ayuden a dejar mejor mi estilo".

"Y para argentinizar el formato, no Tinellizarlo, porque es un formato inglés que son menos demostrativos y menos expresivos, y los argentinos somos todo lo contrario, estamos tratando de empalmar esa argentinidad al formato inglés", agregó Tinelli.

"Sentíamos que el Bailando tenía un tiempo, teníamos que cambiar y creo que Canta Conmigo Ahora es el programa más importante que hemos hecho", reconoció y sumó: "Hoy te tenés que resetear permanentemente, te diría que el reseteo no es como antes que lo hacías cada 10 años, hoy el reseto es diario".

También, Tinelli reveló que ya están planificando una nueva temporada de Canta Conmigo Ahora. "Me gustaría tener algunos jurados fuertes -adelantó-. Aunque son todos figuras importantes cada uno en su materia, la vibra general que hay es hermosa y lo más importante es la diversidad. Ver a L-gante con el Chaqueño Palavecino, es la argentinidad al palo en dos rubros diferentes".