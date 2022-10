La tajante respuesta de Guillermina Valdés tras ser acusada de no tener códigos con Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés quedó en medio de una inesperada polémica con Marcelo Tinelli cuando fue acusada por algunos de querer competir con el conductor, dado que la empresaria sería una de las participantes del ¿Quién es la Máscara? (Telefe), programa que pelea por el rating en el mismo horario con Canta conmigo ahora (El Trece).

Según las panelistas de LAM (América), Guillermina Valdés es la figura que se esconde debajo del personaje Oli, el pez globo. Las periodistas aseguran que detectaron que se trata de la modelo por las pistas que dio, sus gestos y su voz.

En medio del debate, las integrantes del ciclo que conduce Ángel de Brito cuestionaron que Valdés se sume a una propuesta que compite de manera directa a la de Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés, involucrados en una polémica por el rating.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre no anduvo con rodeos y sentenció: “Tenés que ir recién separada, con el padre de tu hijo, viviendo en el mismo edificio bancado por él, con el chófer de él y ahora estás sin laburo, justo al programa que le ponen de competencia. Es la competencia del programa que le da de comer a tu hijo, me parece que no hay códigos. Marcelo no está contento con esto”.

Más allá de que las reglas de ¿Quién es la Máscara? establecen que sus participantes deben mantener el anonimato de su intervención en el ciclo que lidera Natalia Oreiro, dado que justamente la idea es jugar con el factor sorpresa del público, Guillermina Valdés decidió responder el comentario de un usuario de Twitter que le dijo: "Te mataron anoche en LAM". A lo que la ex de Marcelo Tinelli respondió: “Jamás me podría hacer cargo de las barbaridades que se dijeron, todo, absolutamente todo lo que hago en mi vida, lo hago desde el mayor amor. Y si estoy o no en un lugar, siempre será movida desde mi corazón”.

Hace un par de meses, Valdés y Tinelli confirmaron su separación tras nueve años juntos y un hijo en común. Según trascendió, la ruptura se dio en buenos términos y sin escándalos ni terceros en discordia.