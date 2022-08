La respuesta de Guillermina Valdes cuando le preguntaron si volvería con Tinelli o con Ortega

Guillermina Valdes está sola. No quiere hombres a su lado a tres meses de haber terminado con Marcelo Tinelli. Ya se sacó de encima a Horario Rodríguez Larreta y un productor con el que se dijo que estaba muy de novia. “Todo es mentira”, aclaró la ex modelo y actual empresaria (tiene una línea de cosméticos).

Pero en las notas no hacen más que preguntarle, y ella no puede escapar así como así de las cámaras. El tema es quién se lleva los palos. Y esta vez fueron sus ex parejas, Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega. ¿Por qué? ¡La rubia respondió que no quiere saber más nada con ninguno de los dos!

“Hace unos días te referiste al renacer en tus historias de Instagram. ¿Le estás dando un nuevo lugar al amor o conocer a alguien?”, indagó la notera de El Trece. A lo que Guillermina contestó: “No, por ahora, no. yo creo que el amor es con uno y ahí viene todo lo bueno que tiene que venir luego”.

Todo esto se dio en el marco de la película de Adrián Suar, 30 noches con mi ex, que no para de romperla en las taquillas de todo el país (vendió más de 400 mil tickets hasta la fecha de ayer lunes 22 de agosto).

“Estuve muchos años en pareja. En total, entre tres hombres fueron 28 años. Es una situación de estado, de estar en pareja, que lo re disfruté, lo viví, aprendí, pero esto está bueno”, explicó Valdes, y allí incluyó también a Sebastián Ortega, con quien tuvo a Dante, Paloma y Helena.

Allí la periodista trazó paralelismo con la película de Adrián Suar: “¿Le darías asilo 30 noches a Marcelo?”. Y Valdés salió del lugar con los tapones de punta: “No sé tanto la trama. Yo hoy no le doy 30 noches a nadie. Pero porque me las estoy dando a mí misma. Nada más".

"Es un montón 30 noches. Ni a Marcelo ni a Sebastián, tampoco. A nadie. Al perro que es un divino. Tengo un galgo ruso hermoso, divino", cerró la ex del conductor de Canta Conmigo Ahora.