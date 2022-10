Tras ser acusada de no tener códigos con Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés confesó la crítica que le hizo uno de sus hijos

El domingo, Guillermina Valdés fue develada en ¿Quién es la Máscara? (Telefe), dando así por finalizada su participación interpretando al pez globo Oli. Tras ser acusada en las redes sociales de no tener códigos con Marcelo Tinelli por participar en el programa que es competencia directa del conductor, la empresaria confesó la crítica que le hizo uno de sus hijos.

“Una se quiere quedar en el programa. No porque quiera ganar o quiera competir, se quiere quedar porque esto es maravilloso, es como el carnaval de Venecia ahí atrás. Son todas máscaras que nos cruzamos y son todos productores divinos, como los coaches”, enfatizó Guillermina Valdés luego de que su identidad fuera revelada en el ciclo que conduce Natalia Oreiro.

“A veces me tocaba un tema para hacer al otro día y no sabía el registro, mi voz, como ponerla, a veces no podía con lo que yo quería como artista y uno se adapta”, agregó Valdés sobre las distintas instancias que atravesó en ¿Quién es la Máscara?

Intentando no romper en lágrimas, la expareja de Marcelo Tinelli agradeció a la producción del envío y dialogó con los integrantes del jurado. “Debe ser atractivo estar dentro de una máscara y sacar cosas que a veces te cuesta sacar”, expresó Roberto Moldavsky. A lo que Guillermina Valdés respondió: “Es que a las personas públicas nos da pudor hacer ciertas cosas y el hecho de ponerse la máscara te da la libertad de ser una niña de nuevo”.

Visiblemente emocionada, agregó: “Volví a jugar a mis 45 años y estoy agradecida a la oportunidad”. En ese momento, la exmodelo comentó la crítica que le hizo su hijo Dante Ortega. “Le pedí ayuda porque es músico y yo no canto en inglés. Él me daba con un caño, me decía ‘mamá no sos cantante’”, reconoció Guillermina sobre la filosa observación de su hijo.

Recordemos que la empresaria tuvo tres hijos con el productor Sebastián Ortega: Dante, Paloma y Helena. Mientras que durante su relación con Marcelo Tinelli, tuvo a Lorenzo Tinelli, que actualmente tiene 8 años.