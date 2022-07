Revelan un dato clave sobre el nuevo novio de Guillermina Valdés: “Tiene doble…”

Adrián Pallares mandó al frente a Guillermina Valdés y preguntó sobre su nuevo novio. Y, en el mismo momento, Rodrigo Lussich dijo saber mucho más. Todo se dio en medio de uno de los tantos juegos de palabras a los que se someten los conductores, que dejaran a la platea con ganas de “más data.”

Hace más de dos meses, Marcelo Tinelli y su mujer durante los últimos 9 años terminaron con su historia de amor (que incluyó le llegada del pequeño Lolo, el hijo más chico del Cabezón, a la familia). La que tomó la decisión, se dijo, fue Guillermina. Y él que salió lastimado fue el conductor.

“El quería seguir probando. La ama, y quedó bajón. Ahora nadie sabe que puede llegar a pasar, pero Valdés está muy firme”, contaron. A partir de ese momento, Tinelli se mostró más unido a sus hijos y ella enfocada en sus proyectos laborales.

Desde esos días que se habla de un posible acercamiento de Marcelo Tinelli con Paula Robles, su segunda ex esposa (la primera es Soledad Aquino, madre de Cande y Mica), pero con la mamá de Francisco y Juanita no pasa más que una amistad.

Guillermina, en tanto, hace vida social. Pero no muy pública: cuando cumplió 46 años se la pudo ver con algunas de las chicas Ortega y Ana Paula Dutil, la ex de su hermano Emanuel. “Obvio, ¡cómo no nos vamos a saludar!”, informó cuando le preguntaron si Tinelli la llamó en su aniversario.

La bomba pasa en estos momentos porque en Socios del Espectáculo, el programa chimentero de las mañanas de Canal 13, dieron a entender que Guillermina ya no está sola, aunque dejaron en claro que la noticia sólo se sostiene en base a rumores que se comentan en los pasillos de El Trece.

En plena nota sobre el ensayo de Canta Conmigo Ahora, el nuevo formato con el que Tinelli volverá a la pantalla chica, la novedad fue que el conductor está viviendo con su primo, Luciano El Tirri, que regresó de Los Angeles para ser jurado del show que promete.

“Nos llevamos muy bien. Charlamos mucho ahora que estamos conviviendo. Miramos tele, pero no mucho”, dijo el caballero, cuando Angel de Brito le consultó si pasaban muchas mujeres por el departamento de Tinelli, en la zona de Palermo, en la visita que hizo a LAM en la noche del jueves 21.

“¿Sigue solo Marcelo?”, preguntó la panelista Luli Fernández. “¿Esa es una pregunta o una afirmación encubierta?”, continuó Karina Iavícoli. “¿Sigue sola Guillermina?”, deslizó Adrián Pallares, co-conductor del programa. “¡Pallares sabe algo, chicos, con la cara que puso!”, comentó Mariana Brey.

En ese momento, Pallares miró a su compañero Rodrigo Lussich y anunció: “Nosotros sabemos algo, yo ya te lo dije. ¿Te acordás?”. Allí, el conductor uruguayo aportó un dato clave a modo de enigmático al deslizar que el hombre que estaría saliendo con Guillermina tendría doble apellido.

“Te juro que me lo olvidé, Adri”, dijo, y lo anotaron en un papel, mientras las chicas del programa quería saber más. “¿Qué tiene nombre y doble apellido? Corre un rumor…”, afirmó el uruguayo y salieron a uno de sus habituales juegos de correr. ¡La que se viene!