Guillermina Valdes contó cómo fue la charla en la que su hija Paloma le reveló que era gay

En reiteradas oportunidades, Guillermina Valdes se refirió a sus hijos mayores, Dante, Paloma y Helena, frutos de su relación con Sebastián Ortega, y aseguró que los tres viven el amor libre y sin etiquetas.

Además, la modelo y empresaria confío que los chicos se cuestionan los estereotipos instalados socialmente y defienden su libertad. Sobre sus dos hijas mujeres, y en respuesta a una pregunta que le hicieron por redes sociales, contó qué es lo que más admira de ellas: ”Su libertad y capacidad de ser ellas mismas sin darle entidad a las miradas de otros y otras”.

Es así que Paloma Ortega, la mayor de las dos, comenzó a convertirse en noticia tras haber hecho pública su relación sentimental con la hija del famoso conductor Lalo Mir. La adolescente reveló por medio de una serie de fotos y declaraciones en Instagram, lo enamorada que esta de Ana Mir Bertone.

Ahora que la fotógrafa y DJ decidió dejar el país e instalarse en el viejo continente, más precisamente en Londres, para probar suerte, trabajar y perfeccionar sus talentos, quien habló sobre ella fue su mamá. Guillermina Valdes dialogó con Teleshow y se animó a contar la anécdota personal del momento en que Paloma le habló de su sexualidad.

La rubia contó que la joven tenía 16 años cuando se animó a contarle lo que sentía y que en aquel momento la vio muy angustiada. Esto hizo que la mujer de Marcelo Tinelli sienta la necesidad de dejarle bien en claro que ella siempre iba a estar a su lado.

"Me lo contó llorando, con angustia, y después se quedó encerrada en su cuarto durante un tiempo. Ella me lo contó angustiada. Primero fue tremendo porque yo no lo imaginaba. Pensé: `¡Ay, qué mal! ¿Cómo no me di cuenta? Qué dormidita. ¿Qué le pasa, señora?", dijo Guillermina.

Además, la modelo contó cuáles fueron sus palabras ante la angustia de su hija Paloma: "La vi angustiada y le dije: ´Palo, contá conmigo para lo que sea´. Y ahí fuimos a ver a la psicóloga, pero no porque estuviese mal lo que me había contado, sino buscando que ella estuviese bien. En realidad ya estaba bien, pero debe haber sido difícil decírmelo”.

"Para mí fue un: ´Bueno, okey. ¿Qué necesitás? ¿Estás bien? Presentame a quien sea tu amor cuando venga... Está todo bien’... Como mamá no hay mucho más que hacer que acompañar y pretender que sean felices”, cerró Guillermina.