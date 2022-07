Con quién está viviendo Marcelo Tinelli tras su separación de Guillermina Valdes

Se viene, se viene. Marcelo Tinelli está emocionado. Después de un año muy difícil con el Bailando por un sueño (fue el peor rating de su historia), el conductor estrella de Canal 13 se prepara con todo para el debut de Canta conmigo ahora, su nuevo show.

En medio de una entrevista con Socios del espectáculos, Tinelli habló del desafío que enfrenta con este nuevo formato y contó cómo se siente a meses de haberse separado de Guillermina Valdes, la mamá de su hijo Lolo.

En el reportaje, Tinelli avisó que su primo El Tirri será uno de los jurados en el comienzo del programa, pero no sabe hasta cuándo se quedará en el show, y lo mismo pasa con su hija Cande Tinelli y su novio Coti así como con muchos otros artistas internacionales que ya llegaron a la Argentina.

"Él se hace el gracioso, pero es un músico muy talentoso. Fue parte de Los fabulosos Cadillacs y grabó en Miami", lo describió Marcelo. Y allí confió que están viviendo juntos en una torre en la zona de Palermo, en el mismo edificio en el que reside su ex.

"Estoy muy feliz de que El Tirri se haya decidido y lograra dejar todo lo que tiene en Los Ángeles, allá en Estados Unidos. Él dejó a la familia, a los conocidos, y al estudio de grabación que tiene allá, y al menos por unos meses se vino a acompañarme en el programa", contó Marcelo.

"A la edad que tenemos estamos viviendo juntos. No lo puedo creer. No lo vivimos de jóvenes esto. Es mi primo hermano, me emociona mucho que esté conmigo", señaló el ex presidente de San Lorenzo, que también contó con la compañía de su hija Micaela, cuando regresó de México (allí juega su pareja, Licha López), mientras su ex anda de viaje de soltera.

Rodrigo Lussich bromeó y comparó al Tirri con Rusherking, por esa teoría de que es eternamente joven. "Ojo, que él no es nada más que mi primo. Cuidado eh, que Luciano fue integrante de Los Fabulosos Cadillacs”, lo defendió Tinelli.

“Él sabe de esto y por eso va a ser jurado, y aparte es muy exigente porque es productor musical muy importante y conoce de este asunto y de esta industria", terminó el Cabezón.