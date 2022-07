El gusto que se dio Guillermina Valdés después de 22 años y tras separarse de Marcelo Tinelli

Guillermina Valdés está transitando una etapa diferente en su vida luego de separarse de Marcelo Tinelli, con quien, igualmente, mantiene un muy buen vínculo, no sólo con él, sino también con sus hijas.



Ahora, la modelo y empresaria se encuentra disfrutando de una travesía que desde hace mucho tiempo no hacía, ya que, en esta nueva etapa de su vida, y tras nueve años de relación, decidió irse de vacaciones.





No obstante, a pesar de que no suene algo muy especial irse de vacaciones, en esta oportunidad fue distinto: sin ir más lejos, en pleno viaje a su destino final, decidió agarrar el celular y hablar de lo que le generó tanta emoción.



Guillermina tomó su auto y se dirigió a Costa Esmeralda, ciudad balnearia del partido de La Costa. Ahí se la pudo ver con dos de sus grandes amigas: Ana Paula Dutil (ex pareja de Emanuel Ortega) y Micaela Escudero.



Las tres juntas tomaron la autovía 2 y viajaron tranquilas, turnándose para tomar el volante. Casi en destino tuvieron que utilizar el GPS, pero finalmente llegaron sin problemas para pasar un fin de semana diferente.



“Acá estamos, viajando con las chicas”, comenzó diciendo Guillermina Valdés. “Yo no hago un viaje de amigas desde que estaba embarazada de mi primer hijo: hace 22 años”, agregó la empresaria.





Guillermina cumplió 45 años hace unos días y lo festejó a lo grande con familiares y amigos. Además, contó cómo es su actual vínculo con Marcelo Tinelli, con quien se separó en mayo de este año.



Además de revelar que el conductor fue el primero en saludarla, aseguró que también mantiene una relación con Candelaria y Micaela Tinelli, las hijas más grandes de Marcelo.