A qué gran famoso internacional le dio la bienvenida Marcelo Tinelli a Canta conmigo ahora

Marcelo Tinelli sin dudas se ganó el reconocimiento de ser el conductor número uno en Argentina. Hace algunos días el padre de Mica Tinelli habló sobre su regresó y confirmó los nombres de los jurados: Marcela Morelo, Coti Sorokin, Cande Tinelli, Cristian Castro y El Puma Rodríguez.

Ahora bien, hace un tiempo fue Ángel de Brito quien dio detalles sobre el ciclo, mucho antes de que se confirmara toda la información por el propio Tinelli: "Por ahora se llama Showmatch. Es el formato principal del programa que no será emitido todos los días. Es este que le contamos la otra vez. Se llama All together now (Todos juntos ahora) un concurso de talentos musicales".

"No se juzga el baile, sino el canto. El centro del programa son los cien jurados, una escenografía similar a esta y va a estar construyendose en POLKA dentro de poco y el programa va a empezar en agosto. Marcelo va a hacer este programa que ya existe y obviamente a su gusto", reveló.

Y agregó: "Los participantes van a entrar mediante un casting. Los jurados que son cien, no hablan todos. El conductor decide quién habla porque bailan y todo. En el jurado va a haber cuatro o cinco figuras importaantes de la música, no hay actores, periodistas, nada".

"Los demás jurados pueden ser coaches o productores musicales. El primer jurado confirmado es Coti, el yerno de Tinelli novio de Cande. El formato podría estar tres veces por semana. Coti está confirmado, no es posibilidad ni nada, ya está todo cerrado", confirmó Ángel de Brito hace meses.

Ahora bien, en medio de toda su vuelta, Marcelo Tinelli compartió mediante su cuenta de Instagram varias fotos de los ensayos que se viven cada vez con más nervios ya que solo falta una semana para poder tenerlo de vuelta en la pantalla chica. El famoso fue acompañado por su hijo Lolo.

Como si fuera poco, los famosos internacionales que formarán parte del jurado ya comenzaron a llegar la país. Hace algunas horas Marcelo le dio la bienvenida a nada más ni nada menos que Cristian Castro con quien compartió una foto y escribió: "Bienvenido a la Argentina, querido amigo. Un lujo tenerte en Canta conmigo ahora".