Guillermina Valdés reveló por qué se emocionó en ¿Quién es la máscara?

Guillermina Valdés se puso en la piel del pez globo Oli en ¿Quién es la máscara?. Para su tristeza, a días de finalizar, quedó afuera del ciclo de Telefe. "Una se quiere quedar en el programa. No porque quiera ganar o quiera competir, se quiere quedar porque esto es maravilloso, es como el carnaval de Venecia ahí atrás. Son todas máscaras que nos cruzamos y son todos productores divinos, como los coaches”, indicó la modelo luego de que su identidad fuera revelada.

La ex de Marcelo Tinelli se mostró visiblemente emocionada frente a las cámaras del canal de las tres bochas. ¿El motivo? Ella misma lo contó en una entrevista que brindó a La Once Diez. "Sentí la posibilidad de jugar, de desarrollar la artista que tengo adentro. Tengo 45 pirulos y haber vivido eso, para mí es todo positivo, me divertí, me reí, bailaba, me chocaba a los bailarines, transpiraba, llegaba a las grabaciones como podía. ¿Cómo no me iba a emocionar?", expresó.

Guillermina Valdés

Y señaló: "Era demasiado divertido, no se podía ensayar, no te podían ver, no podías hacer nada. Cuando faltaba alguien decían ‘la hamburguesa no viene, empezamos antes’, ‘al alien le duele la muela, podés pasar vos’, ‘está llegando el pavo real’, era muy gracioso, se hablaba siempre de personajes, de verdad nadie te ve, y vos no ves a nadie".

"Lo que me ayudó a aceptar fue que no se trataba de emitir un juicio de valor, porque a mi me parecía que iba a ser medio plomo cantar porque canto mal, cuando me dijeron que no iban a evaluar si canto bien o no, solté un poco y tener una cabeza de pescado, me dio gracia y me animé", agregó.

Por último, con respecto al rating del programa conducido por Natalia Oreiro, Valdés reconoció: "La verdad no sé qué pasó afuera con La Máscara, no sé de medición".