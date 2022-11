Probablemente todos estén de acuerdo con que la canción “Yellow” de Coldplay, a estas alturas, es un himno de la banda. Además, dicho tema fue el responsable de lanzar al estrellato a su vocalista, Chris Martin, y compañía en el año 2000. Conoce qué significa. ¡Te sorprenderás!

Muchos fanáticos de Coldplay seguramente se han sentido identificados en algún punto de sus vidas con la música que componen. Incluso, quién no ha soltado una pequeña lágrima con algunas de todas las obras maestras de los londinenses. Si se hace referencia a esos tiempos de desesperanza y desamor, Chris Martin siempre ha sabido cómo expresarlo con sus temas.

Así es, lo que muchas veces no se puede decir con palabras, la banda se ha destacado por expresarlo con sus canciones, como es el caso “Yellow”, la cual se volvió un hito en la industria desde hace muchos años.

Tardó 10 minutos en escribirla: qué significa la canción "Yellow" de Coldplay

Durante una entrevista que Howard Stern le hizo a Chris Martin en el 2011, el cantante de Coldplay contó la historia detrás de la canción "Yellow" y de cómo llegó a su cabeza.

“Básicamente me tardé 10 minutos. Estábamos grabando en Gales y mi micrófono no estaba funcionando bien, yo estaba esperando a grabar otra cosa en ese momento; así que comencé a imitar a Neil Young solo para hacer reír a los demás… dije ‘look at the staaars’ (con voz de Young), y a partir de ahí nació todo lo demás. Nunca se lo conté a nadie” reveló al aire el vocalista.

Tras esa confesión, Stern lo invitó a que recreara la escena de ese momento, y sin dudarlo agarró la guitarra y comenzó a hacer lo suyo: “Estaba esperando a grabar ‘Shiver’, nuestro primer single de ese disco; y cuando estaba listo para hacerlo encontré este acorde porque me gusta cambiar la afinación de la guitarra. Encontré este acorde y me gustó, luego encontré este otro, y empecé a cantar como Neil Young y el resto salió solo”.

Lo más curioso de toda la situación fue que cuando empezaron a platicar el trasfondo o el significado de la canción, Martin dijo: “No sé qué significa realmente, surgió la palabra ‘Yellow’ y pensé que nadie sabría qué significaba. Esta canción tiene más sentimiento que significado”.

De esta manera, el artista terminó con las especulaciones de que la canción era para su “su mamá porque tenía hepatitis” o que se la había dedicado a “su exnovia que ya había fallecido”.

"Yellow" se transformó en un himno que no tiene ninguna historia melosa detrás o, más aun, no tiene un significado ni razón de ser. Verdaderamente, una vez más, Chris Martin con su talento creó una historia de amor y desamor a través de algo que no tiene motivo alguno. Dicen que las mejores cosas surgen de la nada y después de esta historia, no quedan dudas.

Y tú, ¿qué creías que significaba?