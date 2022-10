Quién escribió Fix You, la canción que le salvó la vida a Chris Martin y Coldplay

Por estas horas, Coldplay estuvo en el centro de todas las miradas luego de haber suspendido los shows que tenía programados en Brasil a raíz de un problema de salud que atraviesa Chris Martin, líder y cantante de la banda británica. Resulta que el vocalista sufre “una afección pulmonar grave” por la que le recomendaron reposo, lo que preocupó a todos.

Lo cierto es que, recientemente y ante la alarma de todos los fans, el grupo envió un manto de tranquilidad al emitir un comunicado en redes sociales, que luego se alivianó mucho más cuando Martin reconfirmó que no suspenderá el calendario estipulado y aterrizará en Argentina, tal y como estaba previsto para finales de octubre.

Podemos repasar muchísimos éxitos alrededor de la banda, desde 'Yellow', 'Trouble', 'Viva la vida', 'Paradise', 'The Scientist', 'In my place', 'Politik', 'Speed of sound', entre otras, sin embargo, el tema más importante de la banda es sin lugar a dudas 'Fix you', un verdadero hitazo que tiene una fuerte historia de fondo.

Desde su lanzamiento en junio de 2005 como uno de los temas del álbum X&Y, 'Fix you' se consolidó como uno de los temas más importantes de la banda. El propio Chris la definió como la canción más importante del grupo, y aunque nunca se dijo oficialmente a quién estaba dirigida, se sabe que la letra estuvo dirigida a la actriz Gwyneth Paltrow, su ex esposa.

Resulta que Gwyneth atravesó difíciles momentos en 2002 a raíz de un cáncer de garganta que sufría su padre, Bruce Paltrow. La enfermedad fue terminal y el padre de la artista falleció ese año. Meses antes de su partida, Bruce había comprado un piano que Chris terminó utilizando. “Mi suegro Bruce Paltrow compró este gran teclado justo antes de morir. Nadie lo había enchufado nunca. Lo enchufé y había un sonido increíble que nunca había escuchado antes. Todas estas canciones surgieron de este único sonido”, contó el cantante hace unos años.

“Esta canción es para el tercer disco lo que ‘In my place’ fue para el segundo. Es la canción central alrededor de la cual se escribió todo. Jon y yo comenzamos a hacerla en Chicago y se grabó en cinco países distintos. Luego acabamos descartando la mayor parte y volviendo al comienzo, que fue lo que hicimos en el disco. Nos deshicimos de la parafernalia de la gran banda y volvimos a lo básico con solo nosotros cuatro”, declaró.

Y agregó: “En aquellos años estábamos pasando por cosas muy extrañas, pero Dave (manager de Coldplay), fue fantástico. Por suerte escribimos ‘Fix you’ para que nos acompañe en aquel período. Era muy poco probable que una canción así surgiese en ese momento. El resto del álbum me gusta, pero no creo que fuese genial. Mientras que ‘Fix You’ es la mejor porque de alguna manera nos ayudó a superar esos años realmente difíciles. Se podrá decir que es demasiado suave o lo que sea, pero realmente hace lo que dice en el título. Incluso cuando la estoy cantando y llego al final, pienso, me gusta esto”.

Sorprendentemente, Chris también explicó que en el momento en el que salió el tema la banda no pasaba por un buen momento: “Cuando salió la canción, nuestro quinto miembro Phil (Harvey), se había ido, porque estaba teniendo algunos problemas de salud, y dentro de la banda teníamos algunos problemas de adicción. Teníamos relaciones extrañas, y siempre tratamos de estar. De hecho, fue gracias a esa canción que logramos sobrevivir ese momento porque hay algo realmente encantador sobre esa canción, y nos impulsó a seguir durante toda esa época. Esa fue la primera vez que recibimos las peores críticas, y todas las cosas para las que nunca nos habíamos preparado”.

Con el paso del tiempo y el resonante éxito, 'Fix you' se terminó transformando en uno de los éxitos más importantes no sólo del grupo sino de toda la industria, por el cual miles de fans se vieron identificados incluso al día de hoy. Simplemente, una letra maravillosa y muy sentida que marcó un antes y un después en Coldplay.