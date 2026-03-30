Ángel de Brito reveló hace unos días en LAM que una conocida participante de Gran Hermano fue denunciada por 17 personas por supuesta explotación sexual. Se trata nada más y nada menos que de Jessica Maciel.

"Está denunciada en la justicia por averiguación de ilícito . No hay nada confirmado, está en instancia de denuncia ", expresó De Brito en su programa de América. En el escrito de la denuncia expresan que "toma conocimiento de la experiencia de una joven trans que expresa situaciones de vida como lo son explotación sexual".

"Se fueron sumando más víctimas que alucen ser explotadas por quien dice llamarse Jessica Maciel cuando ejercían la prostitución sobre la Ruta 8. En dicha ocasión, reunidas durante seis horas", expresaron en otra parte de la denuncia que complica a la participante.

Alejandro Cipolla, abogada de La Maciel, habló con Pepe Ochoa y fue contundente: "Yo ya pedí que el juzgado la traiga" , expresó el letrado, dejando en claro que en las próximas horas podría salir de la casa más famosa del país.

Luego, agregó: " Para mí van a tener que sacarla en una cápsula, llevarla al juzgado y que firme ante el secretario o el juez. Ahí le explicaré, porque tampoco ella puede estar abstracta de lo que está sucediendo, más en una causa que prevé penas mínimas de cuatro años de prisión ".

Una participante de Gran Hermano podría salir de la casa tras una fuerte denuncia: de quién se trata

Captura de pantalla 2026-03-30 112815 El abogado reveló detalles de la causa que la tiene a la participante de Gran Hermano como acusada. Foto: captura de video / Bondi Live.

También subrayó que "no se la está acusando de cualquier cosa. La denuncia me parece muy endeble y carece de prueba alguna, pero es fuerte el delito", contó Alejandro Cipolla sobre lo que piensa de esta denuncia que sorprendió a todos.

El comunicado de la familia de Jessica Maciel

"Los amigos y familiares de La Maciel repudiamos las falsas denuncias que están circulando en su contra. Confiamos plenamente en quien es y sabemos cómo han sido los hechos", comenzaron escribiendo en el escrito que compartieron en las redes de la participante.

Captura de pantalla 2026-03-30 113132 El comunicado de la familia de la participante de Gran Hermano. Foto: Instagram/ @jessicamacielok.

Luego agregaron que "nos resulta llamativo que este tipo de acusaciones aparezcan justo ahora, cuando ella se encuentra dentro de la casa y no puede defenderse como lo ha hecho siempre. Dejamos todo en manos de la Justicia con la tranquilidad que la verdad va a salir a la luz".