Flor Vigna lanzó su nuevo tema y es un hit: dale play…

Flor Vigna ha cosechado una carrera profesional más que prolífera, sus ascenso meteórico desde su aparición en Combate, pero al día de hoy no ha quedado en un mero recuerdo de una buena experiencia en el programa de juegos, sino que supo explotar su talento, tanto en la actuación como en la música.

La conductora de El Último Pasajero estrenó Sabor a ti, su reciente hit dedicado a su pareja, Luciano Castro. La canción no solo encantó a sus fanáticos, sino que también a su madre, la seguidora número uno de su trabajo, quien no pudo contener las lágrimas cuando escuchó el último sencillo de su hija.

"Mi mamá es la que más me vio llorar a mí, entonces, ahora ella lloró arriba del escenario cuando me vio cumplir el sueño. Eso me mata de amor. Lo que más me emociona, y por lo que se está haciendo viral el video, es por la emoción de mi mamá, que es la que me banca con esto desde que nací", explicó la ex de Nicolás Occhiato.

"Pero, sobre todo, estamos pasando momentos como más difíciles y es la que me re banca para que yo siga y siga autogestionando todo esto de la música, produciéndolo. Es un momento muy importante, venimos laburando hace tres años con esto de la música", afirmó.

Y agregó: "Con esta canción íbamos a salir en marzo, y por distintas cuestiones que pasaron, de bajas y altas, cuestiones familiares que prefiero guardármelas para mí".

"Se tuvo que posponer, y recién estamos pudiendo sacarlo en noviembre. Por eso también mi mamá se emociona tanto", cerró Flor Vigna emocionada por el gran paso profesional que dio. Además de ser un gran éxito en plataformas como YouTube o Spotify, la canción ha tenido buen recibimiento por parte de los fanáticos del estilo urbano.

Días atrás Flor pasó por un grave momento de salud, en donde se la pudo ver con la cara hinchada, algo que preocupó a sus seguidores, por lo que explicó: “Buen día. Les voy a mostrar algo tragicómico. Esta es mi cara en este momento. No sé si es estrés o una alergia. No sé que me agarró, pero en este momento estoy así de diosa”.

“Ahora ya soy una diosa a comparación de la noche de ayer”, escribió debajo de las imágenes donde tenía su rostro desfigurado. Desde el humor, Vigna contó lo que le exteriorizó su novio: "Dice que tengo cara de boxeadora. Para mi, de botoxeada”. A lo que, de fondo, el actor le comenta: “Te dije Florencia que el boxeo no. Te pegó un bondi de frente”.