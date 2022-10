Luciano Castro confiesa por qué no planea casarse ni tener hijos con Flor Vigna

Con un largo historial de galán televisivo, Luciano Castro ha sabido construir una exitosa carrera con incursiones en el cine y gran éxito en los escenarios teatrales. Además, el artista se ganó con los años el cariño incondicional de su público que sigue cada paso de su carrera con enorme atención. Y ahora, en una entrevista con Teleshow habló de su gran presente profesional y de su situación personal con Flor Vigna.

Con una rutina que incluye un riguroso entrenamiento a las 6 de la mañana, a los 47 años Luciano Castro se prepara para un verano intenso en el que hará temporada de teatro en Mar del Plata con la comedia El divorcio. A su vez, está presentando El buen retiro, la nueva serie de Flow en la que comparte pantalla con figuras como Betiana Blum, Mirta Busnelli y Claudia Lapacó.

En uno de los momentos de la entrevista, cuando la periodista Paola Florio le pregunta a Luciano Castro cómo avisora en el futuro su retiro, el actor responde con complicidad: "No, ya tuve uno muy berreta, muy fallido. No puedo no hacer nada". Sin embargo, frente a la posibilidad de un año sabático reconoce: "Sí, puedo, y dos también. Me gusta ser vago, me sale muy bien ser vago. Pero no me gusta no ser parte, darme cuenta de que puedo estar creando o armando algo y no estar haciéndolo. Sobre todo cuando después lo hago y sucede, le va bien, porque si tuviese un par de frustraciones encima, quizás ya estaría hace un tiempo viviendo en Mar del Plata".

Luciano Castro.

En tanto que a la hora de reflexionar sobre gran el éxito que han tenido la mayoría de las producciones en las que ha participado, Castro apunta: "Me siento un afortunado, pero igual fíjate que nunca estoy solo. Porque si vos mirás todo lo que vengo haciendo, no deja de ser lo que le pasa a un afortunado: mira dónde cayó, mirá quién lo llamó, y siempre vos ves quién me rodea y son todos de grueso calibre. Y eso me potencia a mí un montón. No me quita mérito, pero lo que digo es que tuve la fortuna de estar con esos animales y estuve a la altura de las circunstancias, por eso todo siguió dándose pero bueno, no dejo de reconocer mi fortuna".

Por otro lado, sobre su vida personal y sentimental Luciano Castro explicó: "Estoy bien, no sé cuántas veces en la vida estás dónde querés estar. Muchas veces estás dónde tenés que estar o dónde te tocó. Me está pasando un poco esa curva de estoy a dónde quiero estar. Y es un afano y lo disfruto. Y estoy aprendiendo a disfrutar las cosas antes que recordarlas: “¿Uy te acordás?”. No, bueno, prefiero disfrutar un poquito".

Luciano Castro y Flor Vigna.

Finalmente, cuando le preguntan al artista si hay planes de casamiento e hijos con Flor Vigna, Luciano Castro responde categórico: "No, por eso la pasamos bien. La idea es pasarla bien. Estamos bien, estamos tranquilos, ¿o no, Chancha? (le pregunta a su novia que está junto a él). A lo que la actriz coincide: "Muy".