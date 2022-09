Revelan los motivos de la separación de Flor Vigna y Nicolás Occhiato

La relación entre Flor Vigna y Luciano Castro continúa avanzando y cada vez parecen estar más afianzados como pareja, mientras que Nicolás Occhiato fue vinculado a varias mujeres desde que se separó de la influencer.



En ese sentido, la panelista de LAM y Mañanísima Estefanía Berardi se refirió a la relación pasada entre el conductor y Flor Vigna, más precisamente a los motivos de la separación.



“¿Por qué se separaron Flor y Nico?”, le preguntaron a Estefi a través de sus historias de Instagram, en donde casi a diario suele responder todo tipo de consultas de sus seguidores.





“Muchos años… Eran re peques”, contestó la panelista, sin dar demasiadas vueltas. Estefi conoce bien la historia entre ellos, dado que fue compañera de Flor Vigna en su paso por Combate.



Hay que tener cuenta que Flor Vigna y Nicolás Occhiato estuvieron en pareja más de cinco años. Incluso, luego de la ruptura, tuvieron varias idas y vueltas y reencuentros, que nunca se tradujeron en una reconciliación formal.



Ambos comparten la conducción de El último Pasajero, por la pantalla de Telefé. Allí se puede observar que la relación que quedó entre ellos es buena y hasta suelen mostrarse muy compinches.





De hecho, en una de las últimas emisiones del programa, Flor le preguntó a una participante si estaba de novia. Ante la negativa, interpeló: “¿Nunca revisas una contraseña?”. En ese momento, la adolescente respondió que “esas cosas no se hacen”.



Ante esta respuesta, Flor Vigna aprovechó la situación para arrojarle un palito a su ex novio y compañero en la conducción. “No, esas cosas no se hacen. Occhiato solamente las hace”, comentó.