Una ex Gran Hermano reveló las amenazas y destratos que sufrió de una famosa modelo: "Me dijo 'qué asco'"

En una entrevista para LAM, la exparticipante del reality expuso los comentarios desubicados que recibió de una histórica modelo.

Un fuerte cruce sacudió al ambiente del espectáculo luego de que Flor Cabrera apuntara públicamente contra Anamá Ferreira. En una entrevista con Ángel de Brito en LAM, la influencer denunció haber sufrido discriminación y destratos por parte de la histórica modelo.

Durante la charla, la ex Gran Hermano fue tajante al referirse a su experiencia compartiendo espacios televisivos con Ferreira.

Flor Cabrera Flor Cabrera participó en Gran Hermano 2023-2024. Instagram Florcabrerastyle. "Sabemos que es muy discriminadora, aunque en el ambiente digan que no. Yo estuve con ellas en varios paneles y también fui de invitada varias veces a sus programas, y la verdad es que no tenía ningún drama", contó la influencer.

Luego, Cabrera agregó que la relación se deterioró cuando comenzaron los conflictos laborales: "Después cuando se metió conmigo y se metió con mi laburo y ya ahora no hay relación, realmente. Hizo comentarios desubicados". Incluso afirmó haber recibido intimidaciones: "Me ha mandado hasta mensajes amenazadores".

Esto fue lo que dijo Flor Cabrera en LAM sobre Anamá Ferreira El Descargo De Flor Cabrera Contra Anamá Ferreira La ex Gran Hermano también relató situaciones puntuales que, según dijo, vivió con la conductora: "Que yo haya arrancado hace poco en el ambiente no quiere decir que tenga que bancarme amenazas. Me dijo que no me cruce más porque no tenía más ganas de verme".