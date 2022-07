Flor Vigna mandó al frente a Luciano Castro con su incontenible hábito nocturno

A poco tiempo de cumplir un año de hacer público su noviazgo, Flor Vigna y Luciano Castro suelen compartir con sus millones de seguidores en la red algunas postales de su vida cotidiana. Con la espontaneidad que la caracteriza, la influencer dio a conocer el incontenible hábito nocturno del actor antes de irse a dormir.

Conocidos por su pasión por el deporte, tanto Flor Vigna como Luciano Castro le dedican un tiempo al entrenamiento y el cuidado físico. De hecho, la dupla se conoció en un gimnasio y ambos son muy inquietos a la hora de explorar distintas disciplinas en las que prueban sus aptitudes físicas.

Más allá del sostenido entrenamiento de la pareja, también siempre se muestran atentos a llevar una buena alimentación, aunque sin resignar los merecidos gustos.

En este sentido, Flor Vigna dejó en claro la pasión que tiene Luciano Castro por el helado, que disfruta especialmente cada noche antes de ir a la cama. A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una postal del actor sentado en la mesa de la cocina degustando un pote de un kilo de helado.

La postal de Luciano Castro que Flor Vigna compartió desde sus historias de Instagram.

“Se baja un kilo de helado por noche el hijo de put...”, escribió Flor Vigna sobre la imagen en la que Luciano Castro cuchara en mano, hace un gesto de complicidad.

Hace unos meses, Flor le había contado a Germán Paoloski en No es tan tarde (Telefe) que ella también tiene un curioso hábito noctruno que consiste en llevar algunos litros de agua a la cama. “Una vez me quedé afónica y no pude hablar por una semana. Estaba haciendo teatro de jueves a domingo y me tuvieron que pichicatear porque me dijeron ‘todo bien con que estés muda pero hay que hacer teatro, la sala está llena’. Y de ahí me quedé muy traumada con que me tengo que hidratar. Me quedó como un tic con eso y toma mucha agua”, confesó.