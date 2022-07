Invitaron a Florencia Peña al programa de Georgina Barbarossa y la desconcertaron con un inesperado momento

Florencia Peña estuvo como invitada este jueves en el programa de Georgina Barbarossa, situación que marcó el regreso de la figura del canal América a Telefe. En medio de risas e ironías, la actriz y conductora se reencontró con sus excompañeros y también la desconcertaron frente a cámaras con un inesperado salud.

Entre otras cosas, Florencia Peña habló sobre su inminente casamiento, y le contó a Georgina Barbarossa que Claudia Villafañe está a cargo de toda la planificación de los dos eventos, uno que tendrá lugar en la provincia de la pareja de la artista y otro en Buenos Aires.

Poco después, el momento más divertido de la entrevista se dio cuando le preguntaron a Florencia Peña por su primer romance. “Mi primer beso fue con un actor de Clave de Sol que le decían ‘el pollo’ y me acompaño a tomar el colectivo. Cuando vino el 60 me tiro un chupón y yo dije: ‘Listo, estoy de novia’. Al otro día ni me saludó y yo dije: ‘¿qué?’ Me rompió el corazón”, admitió.

Para sorpresa suya, la producción del ciclo de Georgina Barbarossa tenía al protagonista de la anécdota en cuestión, Jorge Pollini, vía Zoom. “Lo que pasa es que era chiquita, pero yo sigo soltero, vengo por la revancha”, el hombre que actualmente se alejó de la actuación y se dedica a la medicina.

Asombrada por el reencuentro, Florencia Peña preguntó: “¿Nunca te casaste?”. Tras la respuesta negativa del entrevistado, ella retrucó con humor: “Puede ser que lo haya marcado mucho mi beso. Te invito a mi casamiento. ¿Sos del poliamor?”. A lo que el exactor contestó: “Por supuesto, por eso sigo soltero”.

En medio del ida y vuelta, Georgina Barbarossa interpeló: “Pará, déjamelo para mí. Bueno, podemos compartir, total no soy tan celosa”.

Finalmente, Flor deslizó entre risas: “Ahora estás arrepentido porque ves cómo estoy ahora. Eran tan galanes, las minas se le tiraban encima. Él habrá dicho: ‘Esta es una más pero me rompiste el corazón’”.