Revelan que Alfa de Gran Hermano estuvo al borde de la muerte: "Fue en..."

Histriónico a más no poder. Dueño de frases muy polémicas, con las que discrimina a sus compañeras o suelta insultos añejos que ya trascendieron en la actualidad. Así camina Alfa por la casa de Gran Hermano, dejando una estela de controversias.

El más longevo de los participantes no pasa desapercibido y en cada día protagoniza un episodio nuevo, ya sea por sus nominaciones, por la extraña suerte para evitar las eliminaciones o por sentarse solo en el jardín y gritar a la cámara que quiere que Juan se vaya inmediatamente tras tildarlo de mala persona.

Las investigaciones sobre su pasado, compuesto por sesenta años de recorrido, maximizaron la lupa sobre la figura de Walter. En ese sentido, su hermano se sentó en el living de LAM para aportar detalles desconocidos del participante más controversial del reality.

En ese diálogo, surgió a la luz un dato impresionante y que refiere a una grave operación quirúrgica que transitó Alfa unos meses antes de conseguir meterse en Gran Hermano. Una pelea compleja que ejecutó en el hospital y que nadie imaginaba.

Sergio no midió la repercusión de su testimonio y explicó el trance que padeció su hermano: “Yo me preocupo por él. El año pasado tuvo una operación, yo lo acompañé, estuve con él todo el tiempo. Esa operación no sabía si era algo maligno o no”.

Respecto a las secuelas de esa batalla en el ámbito del bienestar de la salud, el hermano de Alfa agregó: “Sufrió mucho. Después cuando vio que lo operaron y que fue todo bien, quedó re tranqui siguió con su vida yendo a su lugar preferido”.

Como si fuese poco, el familiar del participante también abordó otra arista picante, que se vincula con los romances que mantuvo con famosas, como el caso que trascendió de Georgina Barbarossa y deschavó un lazo con otra celebridad, María Valenzuela.

Por eso, Ángel de Brito detalló cómo se configuró esa relación: "Hablé con María Valenzuela y le pregunté, me dijo que no fue novia, pero salió a tomar un café, a una cena y además a un recital de Ringo Star que fue cerca del Rosedal. Y le envió un ramo de rosas. No sé si fue pareja o novia, estaba con él, no creo que haya sido pareja o novia".