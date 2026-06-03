Carmen Barbieri rompió el silencio tras las declaraciones de Barbie Vélez contra Federico Bal

En los últimos días se generó un fuerte escándalo entre Federico Bal y Barbie Vélez , luego de las declaraciones que hizo el hijo de Carmen Barbieri sobre la polémica separación años atrás. En el año 2016 la artista lo denunció por violencia de género.

Federico Bal quedó en el centro de las críticas tras sus dichos: "Cuando vas con la verdad... Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado ", expresó en una nota con José María Listorti respecto a la denuncia.

" En mí generó el trauma más grande de mi vida. Hace 10 años que decido callarme la boca , no hablar y no escuchar cuando saca el tema, pero trabajo de esto y me llegan mensajes", expresó Barbie Vélez.

Carmen Barbieri se expresó tras los dichos de la hija de Nazarena y fue tajante: "Nunca habló mal de nadie ni involucró a nadie, recordó una cosa muy dolorosa, pero no le faltó el respeto a nadie", comenzó diciendo sobre su hijo.

Captura de pantalla 2026-06-03 174153 Carmen Barbieri rompió el silencio. Foto: captura de video / América TV.

"Estás hablando con Carmen, yo no hablo de otra gente. Escuché ayer algunas cosas que no son ciertas que se dijeron", sostuvo respecto a los dichos que realizó Nazarena Vélez en LAM. También sostuvo que con esto "quiero cuidar a mi hijo y cuidar a la otra parte, aunque hablen mal de mí y que digan barbaridades, no me importa. Desde el dolor uno a veces dice cosas terroríficas".