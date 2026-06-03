El Equilibrista: el secreto familiar oculto por 55 años que Mauricio Dayub convirtió en un éxito teatral

Con una octava temporada a cuestas, giras ininterrumpidas y localidades agotadas en todo el país, Mauricio Dayub se prepara para un fin de semana muy especial. El actor desembarcará en la región con su multipremiado unipersonal El Equilibrista , un espectáculo que no solo lo consagró en el escenario, sino que lo llevó a tomar decisiones cruciales en su carrera.

En diálogo con MDZ Radio para Digamos Todo, Dayub repasó su trayectoria, la intimidad de su proceso creativo y la fuerte conexión que lo une con el público mendocino.

Tras haber protagonizado la comedia más vista en la historia del teatro argentino (Tok Tok, con más de 2.700 funciones en nueve años), Dayub sintió la necesidad de dar un volantazo artístico.

"Pensaba que como todo actor que tiene un gran éxito, lo que me tocaba era esperar el colectivo, esperar que pasara otro éxito. Y yo dije: 'No me voy a quedar esperando, voy a buscar la historia que quiero compartir con la gente'" , confesó. Fue así como decidió apostar por un proyecto personal, buscando redefinir el teatro que a él más le gustaba. "Sentía que el teatro se venía como adulterando, que no todo lo que subía a los escenarios era teatro. Dije: 'Voy a hacer esto para darme un gusto personal'. Y es increíble, porque me subí a un éxito casi mayor".

El corazón de El Equilibrista radica en una historia real, íntima y reveladora del propio actor. La obra está inspirada en un viaje que Dayub realizó de forma impulsiva al sur de Italia, buscando los orígenes de su madre y sus abuelos, a pesar de que su abuela le había pedido expresamente que no fuera.

"Cuando volví a la Argentina, tuve que ir a la casa de mi abuela a decirle que había ido igual. Cuando entré a la cocina y le dije: 'Abuela, finalmente estuve en tu pueblo', ella se dio vuelta con una caja y me dijo: 'Entonces explotó la bomba en Italia'", relató el actor. Ese secreto, que su abuela había ocultado durante 55 años, es el hilo conductor que atrapa a los espectadores en cada función. "Cada espectador a través de mi historia revisa la suya", aseguró.

El motivo que lo alejó de la televisión

Mauricio Dayub vuelve a la provincia de Mendoza, esta vez con otra de sus importantes obras teatrales. Foto: Instagram Barbymencia. Mauricio Dayub en mendoza. Archivo MDZ

Al repasar su currículum audiovisual, lleno de éxitos en Pol-ka y ficciones icónicas como Amigovios, Amo de Casa o la reciente serie de Maradona (Sueño Bendito), se le consultó por su notorio alejamiento de la pantalla chica. Dayub fue categórico: el teatro manda.

"No ha tenido que ver con otra cosa que la cantidad de funciones. No me deja tiempo a tener días libres en la semana para poder rodar", explicó. Actualmente, el actor divide su semana entre las funciones de El Equilibrista y El Amateur en Buenos Aires (miércoles y jueves) y las giras por el interior del país desde el viernes hasta el lunes. "Con ese training es imposible que yo llegue el lunes a un rodaje", detalló.

El paso de Dayub por la región este fin de semana no será uno más. La gira incluirá el festejo de las 900 funciones de la obra, un hito que celebrará este viernes 5 en el Teatro Arturo Illia de General Alvear y culminará el sábado 6 en el Teatro Mendoza.