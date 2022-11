Gran Hermano 2022: la sorpresiva revelación de Alfa que impactó a todos

Se viven momentos de suma tensión en Gran Hermano 2022. Luego de conocerse la decisión de la producción del reality, tras la polémica actitud de Thiago con Agustín mientras dormía, quienes informaron que revisaron la situación y no observaron un hecho de acoso, otro de los participantes se encuentra atravesando un difícil momento en la casa más famosa del país.

Alfa, reveló sus intenciones de abandonar el reality. En una charla con Romina, el participante le dijo que se quiere ir de la casa tras discutir una vez más con la Tora.

Esta vez se cruzaron por la comida y Alfa no dudó en dejar en claro su postura: "Me quiero ir, está decidido", le dijo a la ex diputada. "¿Por qué?", le consultó ella. "Porque no soporto la imbecibilidad de algunos, ya es la segunda vez que esta piba, me jode con la comida".

"Si ella es una gorda inmunda y lo único que piensa es en la comida problema de ella. La segunda vez que hace lo mismo", aseguró el participante de 60 años.

Recordemos que no es la primera vez que Alfa discute con una participante. En la semana protagonizó una fuerte discusión con Coti. Todo comenzó cuando ella notó que le faltaban algunos elementos personales. Rápidamente sospechó de Alfa y fue al esconderle las bandanas que Walter suele usar. "Yo no tengo nadaque ver, no toque ni hice nada", expresó él. Acto seguido, ella le pidió prestado "uno de esos cositos que te ponés en la cabeza".

"Están colgados afuera y si los llagaste a tocar te agarro la ropa, la cargo en el baño y vas a ver", respondió amenazante. "Hacen quilombo entre ellos, se piensan que yo tengo 20 años. Si me llegó a tocar las cosas le agarro su ropa y la prendo fuego, esas boludeces no me gustan porque yo no le toco las cosas a nadie", agregó.