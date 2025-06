El revés que recibió Viviana Canosa cuando quiso entrevistar a un seguidor de Cristina Fernández de Kirchner

"Es Viviana Canosa, la que tomaba lavandina en la cuarentena", advirtió la señora. Entonces, su hijo retrucó: "Ah, es Viviana Canosa. No, muchas gracias". Acto seguido, mientras el seguidor de Cristina Fernández de Kirchner abandonaba el móvil, la conductora enfatizó: "Ok, no soy del grupo, pero es intolerancia, yo un amor preguntándole, lo vi ahí chiquito, puede ser mi hijo. Yo hablo con un K, con un anti K, con un mileista, es intolerancia. Yo no celebro que Cristina esté presa, primero que lamento que un presidente vaya preso, y segundo que no disfruto la desgracia ajena".