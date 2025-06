Pablo Echarri fue a la casa de Cristina Fernández de Kirchner y un conductor de A24 lo sacó del aire furioso: "Estoy cansado de escuchar a este chanta"

Luego Echarri advirtió: "Cuanto más traten de hacer eso, más van a enardecer al pueblo. Entonces, me parece que si lo que estamos buscando es una convivencia democrática, les digo que traten de no hacerlo".

Pablo Echarri colmó la paciencia de un conductor de A24

En ese momento, desde la pantalla de A24, Ignacio Ortelli decidió que cortaran el móvil con el actor y esgrimió: " Estoy cansado de escuchar a este chanta. Este es el mismo chanta que cuando apareció la gente en la 'rosadita' decía que solamente había gente contando dinero, que no le parecía grave".

Por último, el conductor de A24 siguió sentenció contra Pablo Echarri: "Este hombre que hace mucho que no le conozco un éxito, se piensa que es una referencia, y la verdad que no tiene legitimidad. No lo vota nadie, no lo elige nadie en las películas. Así que al menos yo, no lo quiero escuchar más".