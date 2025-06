Luego, comentó : "Si mañana la indultan a mí no me importa, pero por lo menos todos los argentinos sabemos que esa mujer nos robó" . Además, dejó en claro que la situación de los escraches a periodistas y a medios de comunicación no le gustó para nada y contó una experiencia personal que vivió.

Sin filtro: Baby Etchecopar habló sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner

"Yo lo viví cuatro años a los escraches, son horribles y no hay que escrachar a nadie", comentó el conductor. En la parte final de la entrevista, sostuvo que no tiene miedo por estos casos que ocurrieron y subrayó que "no hay que tener miedo, estamos en democracia, lo que tenemos que aprender los periodistas es a pelear no por lo que te conviene sino por la gente que no cobra y segundo que cada uno opine lo que quiera y no meterse".