Picante momento en LAM: Marcela Feudale discutió fuertemente con sus compañeras tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner fue condenada finalmente a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La expresidenta deberá cumplir la pena con prisión domiciliaria y no podrá salir al balcón para saludar a los militantes que le brindaron constantemente su apoyo en los últimos días.

En un momento de la charla, Florencia Arietto fue muy directa y le preguntó a Marcela si ella creía que Cristina Fernández de Kirchner era culpable e inmediatamente recibió la respuesta de Feudale: "De acuerdo a lo que yo leí no, creo que hay unos juegos políticos bastante interesantes dentro de la Justicia, a mí no me terminaron de demostrar la cuestión de corrupción".