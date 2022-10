Georgina Barbarossa reveló que salió con un participante de Gran Hermano 2022: "Nos conocimos en pandemia"

Luego de seis años, regresó Gran Hermano. El reality más importante de la televisión argentina le dio la bienvenida este lunes a su edición 2022. En su primer programa se destacó la presentación de cada uno de los 18 participantes que disputarán el gran premio de los 15 millones de pesos.

En este contexto, Georgina Barbarossa analizó lo que dejó el debut del ciclo de Telefe junto a sus panelistas y reveló haber salido con uno de los integrantes de la casa más famosa.

"Yo lo conozco, es re sensible", contó la conductora de A la Barbarossa sobre Walter Santiago, más conocido como Alfa. "¿Les cuento? No puedo contar, hay cosas que no puedo contar. No puedo dar tantos detalles, es un participante no sé si estoy autorizada", agregó, ante la insistencia de sus panelistas para que cuente detalles.

Walter "Alfa" Santiago.

"Lo conozco mucho, sabía que iba al programa, me llamó y me preguntó si participaba y le dije ‘hacé lo que quieras, yo no iría, con el hecho de que hay un solo baño no iría’", contó. Luego, sumó algunos detalles: se conocieron en pandemia y Alfa fue a su casa con un auto antiguo.

"¿Fue tu novio?", indagaron sus colegas. Rápidamente contestó que "no". "Los mellizos no lo conocen, pero mi sobrina sí", explicó y sobre cómo fue el acercamiento, recordó: "Nos conocimos por redes sociales, por una aplicación pero no era de citas. Nos vimos un montón de veces, te diría todo el año de pandemia. Cuando vino a casa me preparó empanadas de tripa gorda, se quedó en la vereda. Fue un agradable encuentro".

Finalmente, Georgina dijo que por lo que se pudo ver el lunes por la noche, le pareció "auténtico": "Él es así, va por todo y va a ganar, va por eso y busca fama, le encanta el reconocimiento, tiene una buena posición y conoce gente pero no del mundo artístico, pero es muy fierrero".