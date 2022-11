Fuerte discusión entre Alfa y Coti en Gran Hermano 2022

Sin lugar a dudas, Coti fue la gran protagonista de esta semana en Gran Hermano 2022 (Telefe). Fue quien hizo la espontánea y tejió una estrategia para hacerles creer a todos que fue Agustín. Pero además, la correntina tuvo una feroz pelea con Alfa, en la que hubo insultos y hasta se tiraron cosas.

Todo comenzó cuando ella notó que le faltaban algunos elementos personales. Rápidamente sospechó de Alfa y fue al esconderle las bandanas que Walter suele usar. "Yo no tengo nadaque ver, no toque ni hice nada", expresó él. Acto seguido, ella le pidió prestado "uno de esos cositos que te ponés en la cabeza".

"Están colgados afuera y si los llagaste a tocar te agarro la ropa, la cargo en el baño y vas a ver", respondió amenazante. Entonces ella insistió: "Las vas a buscar como yo tuve que buscar mis cosas que ustedes me escondieron. Las cámaras me dijeron, pregunté en el confesionario y me dijeron que va a haber sanción porque las cosas no se tocan", agregó ella.

Camino al patio, Alfa se cruzó con Romina: "Hacen quilombo entre ellos, se piensan que yo tengo 20 años. Si me llegó a tocar las cosas le agarro su ropa y la prendo fuego, esas boludeces no me gustan porque yo no le toco las cosas a nadie".

"¡Dame las cosas mías!", pidió a los gritos. "No, no voy a buscar nada, te estoy hablando en serio, voy agarro tu ropa y la tiro a la basura". "Vos empezaste Alfa", insistió ella y él la frenó: "No nena". "La c... de tu madre, bancátela si lo hacés", disparó contundente Coti.

Para frenar la discusión Coti le revoleó sobre la cama las bandanas a Alfa: "No me vuelvas a romper las bolas con tus cosas"