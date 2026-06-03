Mariana Brey fue repudiada en redes tras su opinión sobre la marcha de Ni Una Menos

Mariana Brey quedó en el centro de la tormenta luego de una declaración que generó críticas de usuarios y un debate con sus compañeras.

Este 3 de junio se realizaron diferentes movilizaciones en todo el país a 11 años de la primera marcha histórica de Ni Una Menos. Esta nueva convocatoria se encuentra marcada por el femicidio de Agostina Vega, la joven de 14 años asesinada en Córdoba.

De hecho, los abuelos de la menor fueron quienes encabezaron la marcha en su ciudad a tan solo días de que la Justicia le dio la noticia más trágica de su vida. Durante la movilización, reclamaron justicia y que la investigación avance de manera contundente para saber si hubo otras personas implicadas en el asesinato.

Diferentes figuras se expresaron sobre esta nueva marcha de Ni Una Menos y Mariana Brey generó polémica con sus declaraciones: "Yo no necesito ir a la marcha para ser feminista... Yo no voy ni aunque esté en mi casa".

El comentario de Mariana Brey que generó repudio en redes La polémica frase de Mariana Brey sobre la marcha de Ni Una Menos que generó repudio

"No entiendo qué resuelve la marcha el día después, yo hago la marcha y mañana algo cambia, ahí estoy", expresó la periodista. Esto generó un intenso debate entre sus compañeras de Bondi Live, quienes estaban a favor de la marcha Ni Una Menos.