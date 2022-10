Luis Ventura explotó contra Jorge Rial: "Basta, loco"

Otro capítulo se suma a la pelea entre Luis Ventura y Jorge Rial. Ahora, todo se dio por la reciente entrega de los Premios Martín Fierro de la radio. Muchos criticaron los resultados y uno de ellos fue el conductor de Argenzuela, quien expresó: "Fueron una m****, como siempre".

Indignado, el panelista de A la tarde, explotó delante de las cámaras de América TV. "¡Estoy cansado de que se cuelguen de los huevos del Martín Fierro! ¡Basta, loco! Gente que integró APTRA, que iba y votaba, que se presentó en listas proselitistas que después renunciaron", disparó Ventura.

Karina Mazzocco, lo interrumpió: "¡Quiero nombres, Luis, nombres!". Sin vueltas, el ex de Estelita Muñoz, indicó: Jorge Rial. ¡Basta! Que tildó a todos los socios de corruptos, después llora porque no le dan un Martín Fierro. No jodamos".

Jorge Rial

Curiosa, la conductora le consultó: "¿Pensás que es de despechado?". Sin vacilar, respondió el periodista: "Él se fue y después quiso volver, pero estaba la puerta cerrada y no lo dejaron volver".

Por último, sumó: "Esa es la verdad. ¿Vamos a hablar de corrupción ahora entre los socios de APTRA? Lo que yo digo es... hablemos de corrupción, pero de verdad".