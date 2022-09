Luis Ventura quebró en llanto frente a las cámaras de América TV

Pocos días atrás, la triste noticia de la muerte de Carlitos Balá tiñó de luto a toda la Argentina. Tanto en los medios, como en las redes, no hubo quien no recordara alguna pícara anécdota con el emblemático presentador infantil. Luis Ventura no quedó ajeno y en Secretos verdaderos se emocionó hasta las lágrimas al hablar del artista que partió a sus 97 años.

"Me crié con este señor", comenzó diciendo frente a las cámaras de América TV. "Fue el señor que me abrió las puertas de su casa cuando yo era un pibe, cuando de mi colegio me mandaron a hacerle una nota a un famoso. Yo tenía trece años. Mi padre me trajo el teléfono de un grande, de Tato Bores, que me mandó a cag***, en esos términos. Así que le pedí a mi viejo otro, y me dio el de Balá, que me atendió como si fuera el presidente de la nación", continuó.

Y detalló: "Se preocupó por mi necesidad y le dio una nota a un pibe que entraba a la adolescencia. Fui solo, con un grabador y me dio un abrazo, masas, café con leche…me hicieron sentir como si fuera el primer argentino. Y así crecí, y siempre lo quise".

Quebrado en llanto, Ventura sumó: "Pero además, un día Laura Franco me convoca para hacer una temporada infantil en el Teatro Astro, diez días, pero me quedé todo el año, dando vueltas por todo el país".

Carlitos Balá

Por último, indicó: "Balá en el teatro era mi vecino de camarín, estaba sordo, no escuchaba bien, pero cuando alguien le decía que yo había llegado, salía de su camarín y venía al mío y me hacía una rutina de 25 ó 30 chistes. Se fue, me parece que no me guardé nada con él".