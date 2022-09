Tras la detención de Marcelo Teto Medina, Luis Ventura sacó a la luz una historia poco conocida

Si hay alguien que maneja mucha información es Luis Ventura. En las últimas horas, mientras hablaban en A la tarde con un ex interno de la comunidad destinada a la rehabilitación de personas con adicciones que Marcelo Teto Medina promocionaba y por la cual fue detenido, sacó a la luz una historia poco conocida.

"El que no conoce a la droga por dentro, se queda afuera de lo qué pasa. Yo voy a contar una historia que no me agrada hablar mucho, porque me involucra y es una historia de dolor que, afortunadamente, hoy sonríe", comenzó diciendo frente a las cámaras de América TV.

Y continuó: "En algún momento yo tuve un incidente con Cristian Mercatante, que hoy es productor de Gastón Pauls. Cristian un día me vino a buscar a la puerta del canal para cargarme a trompadas por algo que había publicado en una revista, pero yo desconocía esa publicación, y tenía que ver con mostrarlo a él comiendo de la basura y drogándose con paco".

Cristian Mercatante

Sobre lo que ocurrió con el ex participante de El Bar, señaló: "Discutimos muy mal, casi nos vamos a las manos, pero yo le dije que si pensaba cambiar de vida, yo le ofrecía un techo, trabajo y le tiraba una soga para que salga. Pasó un mes y Mercatante volvió y me dijo ‘vengo por lo que me ofreciste’".

Por último, Ventura indicó: "Le busqué trabajo y le conseguí, primero, una pensión en Mataderos. Lo tuve siete años. Pero llegué a tener incidentes como que me llame la dueña de la pensión, diciéndome que él estaba con prófugos. Ese tema se resolvió, pero en ese lugar no lo quisieron más…y así fue pasando de pensión en pensión, hasta que terminó en un departamento en Núñez. Él en un momento se recuperó".