Luis Ventura y un dificultoso momento delante de las cámaras de América TV

Semana tras semana, Luis Ventura da mucho de qué hablar en su programa Secretos verdaderos. El periodista opina sobre el mundo del espectáculo, analiza a los famosos del momento y también, saca a la luz material inédito. Además, en varias ocasiones, el comunicador de América TV ha utilizado el espacio para referirse a temas personales.

En su última emisión, el mediático hizo un programa especial a raíz del fallecimiento de la Reina Isabel II, pero mostrando el “lado B” de la realeza. Frente a las cámaras brindó mucha información que la monarquía británica mantuvo durante muchos años bajo siete llaves.

Antes de comenzar, se sinceró frente a las cámaras y reveló el dificultoso momento que a él le generaba tratar estos temas. "No sé si la palabra es decirles ‘bienvenidos’. Estamos acá con un documento periodístico que va a sorprender y movilizar a muchos medios, por lo que vamos a ir mostrando a partir de una investigación que lleva tres años, y que esperábamos el momento para ponerlo al aire", comenzó diciendo.

Y agregó: "Quiero decir que con la corona británica no me une el amor, en todo caso el espanto, y lo he expresado en más de una oportunidad. No sé cómo voy a mantener la cordura en esta conducción, porque muchos saben ya lo que pienso, incluso me han retado mucho".

Luis Ventura

"Creo que tenían razón, porque la manera de manejar un hecho periodístico es poniéndose la investidura de periodista, que fue lo que siempre hicimos en este programa. Un ciclo hecho por periodistas haciendo periodismo, algo que por ahí no es moneda corriente en los medios de comunicación hoy", sumó Ventura al aire.